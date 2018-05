Stadskanaal stevent op miljoenentekort af door jeugdzorg

De gemeente Stadskanaal verwacht dit jaar ongeveer twee miljoen euro tekort te komen op de begroting. Volgens wethouder Johan Hamster komt dat doordat er extra uitgaven aan jeugdzorg zijn gedaan.

Ook is er extra geld gegaan naar andere vormen van zorg en werkvoorzieningsschap Wedeka. 'Wij krijgen gewoon te weinig geld van het Rijk, en als er meer kinderen in de zorg blijken te zitten dan waar we geld voor krijgen..', zegt Hamster.

Toch ziet Hamster de toekomst rooskleurig in: 'We gaan geen ingrijpende maatregelen nemen en de inwoners merken niets van de tekorten, we teren op de reserves. Wij blijven ook investeren in bruggen, groen enzovoorts. Rond 2021 moeten de tekorten zijn weggewerkt.'