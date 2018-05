Hoe houden marktkooplui hun waren koel en vers in deze hitte?

Het wordt vandaag een heerlijk zomerse dag. Goed weer om gezellig over de markt te struinen. Maar hoe houden de marktkooplui hun waren koel en vers of een dag als vandaag?

Stefan Zwerwer verkoopt groente en fruit op de Vismarkt. 'We houden rekening met de inkoop en zorgen dat we aan het eind van de dag helemaal leeg zijn. Mocht de kwaliteit toch minder worden, dan wijzen we de klant erop dat ze het iets sneller moeten opeten.'

Bladgroente

De bladgroenten hebben het meest te lijden onder de hitte. Zwerwer: 'Die besproeien we vaak, zodat ze niet te snel uitdrogen.'

Kaas

Mario verkoopt een eindje verderop biologische kaas. 'Ik heb alles in een koeling', vertelt hij. 'Deze kazen kunnen wel wat hebben; het is geen brie of zo. Maar voor de vorm is het toch wel beter als ze koel blijven', lacht de koopman.

Hij heeft ook minder bij zich dan anders. 'Ik weet ongeveer wat ik hier verkoop, dus dat neem ik mee. En ik adviseer mijn klanten om niet al te lang in de stad rond te blijven hangen, maar om eerst naar huis te fietsen.'

Schreeuwen

Verder blijft er voor de marktkooplui nog maar één ding over en dat is hard schreeuwen, zodat ze snel van hun spullen af zijn.