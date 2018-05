Rondje Groningen: zeven roze biggetjes

Een opgeblazen stationsgebouw, Kraantje Pappie en 'big fun': dat en meer in Rondje Groningen.

1) Zó viert Lycurgus haar derde kampioenschap op een rij

Nee, geen bomvolle Grote Markt zoals bij FC Groningen en Donar in het verleden. Maar ook Lycurgus kan he-le-maal uit de plaat gaan na een kampioenschap. In het Stadhuis, op de Grote Markt én in de bus. Nog één keer nagenieten.

2) Getimed groenonderhoud

Arjan van de Leur is er niet heel content mee.

3) Roze muisjes

Babynieuws uit de stal van het Groninger Landschap. Wij tellen er zeven.

4) En toen ging ook het station

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is op Twitter nooit te beroerd een kleine geschiedenisles te geven. Vandaag: Weiwerd.

5) Kom maar door met dat parkje!

Er wordt niet alleen maar gezeurd op gemeentes op sociale media. Tijmen kan niet wachten tot het Blekerplantsoen(tje) in de stad Groningen klaar is.

6) Het is geel en het zit in het gras...

7) Heuvelman vlagt

Bij sportjournalist Dick Heuvelman hangt de regenboogvlag uit. Waarom? Dat lees je hier.

8) Klopt het wel wat Kraantje Pappie beweert?

3FM-dj Michiel Veenstra ging op onderzoek uit.

