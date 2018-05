'Gronings is stug, boers, lomp en onbegrijpelijk, maar dat vinden Groningers zelf ook'

Het Gronings is stug, boers, lomp en onbegrijpelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Opvallend is dat Groningers dat zelf ook vinden.

Onderzoeker Stefan Gondelaers van de Radboud Universiteit in Nijmegen wil in kaart brengen hoe de Nederlandse taal evolueert.

'Niet prestigieus'

'Tot nu toe was er één 'goed' accent, het Randstadaccent. Maar dat is aan het wijzigen, er komen wat accenten bij. Maar het Gronings staat niet klaar om prestigeus gevonden te worden, laat ik het zo zeggen', aldus de Vlaming.

'Vinden het zelf ook'

'Opvallend is dat de ondervraagde Groningers dat zelf ook vinden. Wij dachten eerst: dat zijn Randstedelingen die het helemaal niks vinden. Maar ze vinden het zelf ook', zegt Gondelaers.

Leraren Nederlands

De deelnemers aan het onderzoek kregen opnames voorgeschoteld van leraren Nederlands, die met elk hun eigen accent iets vertelden over hun hobby's. 'Hele lichte accenten, maar zwaar genoeg om te horen waar ze vandaan komen.'

Dit onderzoek is nu vijf keer gedaan, en er komt altijd hetzelfde uit Stefan Gondulaers - onderzoeker

Kwaliteit, geen kwantiteit

In totaal hebben 200 mensen meegedaan aan het onderzoek, uit alle gebieden in Nederland. 'Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Dit onderzoek is nu vijf keer gedaan, en er komt altijd hetzelfde uit.'

'Jullie staan niet alleen'

Gondelaers heeft naast de onderzoeksresultaten ook een persoonlijke mening: 'Ik ben dol op Groningen en ik kom er graag, maar het accent zelf wordt niet geassocieerd met.. eehm... hoe zal ik dat zeggen... met grote beschaving.'

'Trouwens, het gaat om de noordelijke accentgroep, dus niet alleen Gronings, maar ook bijvoorbeeld Drents en Fries. Jullie staan dus niet alleen', besluit de Belg.

Column van Hulsegge

Afgelopen zondag schreef RTV Noord-columnist Erik Hulsegge een verhaal over de randstedelijke kijk op Groningen en Groningers. Hij refereerde daar aan twee artikelen in het populaire wetenschappelijk tijdschrift Quest.

Een daarvan was de bevindingen van Stefan Grondelaers over het Gronings accent. In het andere artikel van de Quest werd een sociologe uit Amsterdam geciteerd die Oost-Groningers als een ander soort mensen beschouwde.

De Quest bood maandag excuses aan voor het beeld dat van de Groningers is geschetst. 'Zo hadden we het niet bedoeld', was de reactie.

Geef je mening in ons Lopend Vuur Vandaag: Boers en stug? Ik ben er trots op.

Lees ook:

- Column Erik Hulsegge: t Ofbrannen van Grunnen