'Wietjournalist' heeft YouTube-kanaal terug: 'Media opzoeken bleek gouden zet'

Het verwijderde YouTube-kanaal Cannabis News Network van de Groningse 'wietjournalist' Steven Kompier staat weer online. Maar waarom de beelden überhaupt van het internet moesten, is hem nog altijd een raadsel.

'Daar hebben ze mij nooit een verklaring voor gegeven. Dat ik de media heb opgezocht, bleek achteraf een gouden zet.'

Inschattingsfout

Kompier keek onlangs beteuterd op toen videokanaal vol documentaires over wietteelt en drugsbeleid door YouTube offline werd gehaald. De reden? De beelden zouden aanstootgevend zijn. Navraag bij YouTube-eigenaar Google levert niet veel meer duidelijkheid op.

'Ik vermoed dat er een inschattingsfout is gemaakt', meldt woordvoerder Rachid Finge aan RTV Noord.

'We vertrouwen erop dat onze leden de richtlijnen kennen en alle in hun ogen schadelijke content melden. Die meldingen worden vervolgens snel beoordeeld. Als we vinden dat een video de richtlijnen inderdaad overtreedt, verwijderen we die. Soms gebeurt dat onterecht. Zodra we dat merken, bekijken we de content opnieuw en kan het kanaal weer online gezet worden.'

Hopelijk leren we hiervan. Het is nooit onze bedoeling om het werk van journalisten te bemoeilijken Rachid Finge - Woordvoerder Google Nederland

Meer dan 8 miljoen video's verwijderd in kwart jaar

Dat gebruikers meldingen maken over losse video's van Kompier, verklaart echter nog niet waarom er een compleet kanaal verwijderd werd. Als antwoord op die vraag trekt Finge het boetekleed aan. Hij wijst erop dat YouTube per minuut 400 uur aan nieuwe video's krijgt. Tegelijkertijd wordt er ook veel content verwijderd.

'In het vierde kwartaal van vorig jaar meer dan 8 miljoen video's. In die gigantische hoeveelheden worden soms, hoe spijtig ook, afwegingen gemaakt die achteraf gezien beter hadden gekund. Hopelijk leren we hiervan. Het is nooit onze bedoeling om het werk van journalisten te bemoeilijken.'

'Waarom zo spastisch?'

Beide verklaringen werden overigens niet naar Kompier gestuurd. Die wacht dus nog altijd op officiële excuses van het Amerikaanse mediabedrijf. Bovendien stelt hij dat veel soortgelijke kanalen hun video's nog niet terug hebben.

'Die adviseer ik om ook de media op te zoeken. Dat werkt blijkbaar. Trouwens, Google komt uit Californië, de eerste Amerikaanse staat waar wiet en medicinale wiet gelegaliseerd zijn. Waarom doen ze hier dan zo spastisch over?'

