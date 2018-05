Te laat voor Eelde en daarom landen op Schiphol: kan dat niet anders?

Door vertraging kon een Nordica-vliegtuig vanuit Ibiza afgelopen weekend pas kort na middernacht landen op Eelde en dat mag niet. Passagiers moesten via Schiphol met de bus terug, kan dat niet anders?

's Nachts landen en opstijgen vanaf Groningen Airport Eelde is uit den boze. Het luchthavenbesluit is er klip en klaar over: het vliegveld is na 23:00 uur gesloten.

GAE wil graag verruiming van de openingstijden in het nieuwe luchthavenbesluit. Dat besluit laat echter op zich wachten vanwege rekenfouten die zijn ontdekt in het onderzoek naar milieueffecten.

Medische vluchten de uitzondering

Op dit moment is het vliegveld na 23:00 uur alleen toegankelijk voor medische vluchten.

Afgelopen weekend landden om die reden om 00:18 uur en 01:32 uur wel vluchten op de luchthaven. Dit soort vluchten wordt vooral gebruikt voor het transport van donororganen of transplantatieteams.

'Dat kan leiden tot gefronste wenkbrauwen', zegt havenmeester Onno de Jong. 'Maar medische vluchten zijn van maatschappelijk belang en daarom is dit een uitzondering op de regel.'

Lange nacht

Passagiers die van Ibiza terugkwamen maakten een lange nacht door afgelopen zondag. Door stakingen van de luchtverkeersleiding in Marseille was de vlucht van de maatschappij Nordica ernstig vertraagd.

Na sluitingstijd om 23:00 uur mogen vliegtuigen bij uitzondering nog een uur gebruik maken van de zogenaamde 'extensieregeling'. 'Dat is al een uitzondering. Een uur extra is meestal voldoende om een vertraagde vlucht alsnog te laten landen. Dit keer lukte dat niet', zegt De Jong.

'Het is een moeilijk verhaal'

De reizigers landden uiteindelijk op Schiphol, waarna ze met de bus richting Groningen vertrokken. 'Dat is gewoon heel zuur, maar dit is hoe we het hebben geregeld in ons land. Het is een moeilijk verhaal.'

Niet alleen op Eelde

Niet alleen Eelde kampt met strikte regelgeving rond nachtvluchten. Ook Rotterdam Airport en Eindhoven Airport zijn genoodzaakt maatschappijen te verbieden om 's nachts te landen of te vertrekken. Het leidt de laatste jaren steeds vaker tot overlast van reizigers die via Schiphol hun weg naar huis moeten vervolgen.

In een nieuw luchthavenbesluit dat volgend jaar ingaat hoopt Airport Eelde op verruimende openingstijden in de ochtend. 'Dan willen we onder meer een half uurtje eerder open, om zes uur. Dat zorgt ervoor dat we wat meer speling hebben in de avonduren.'

Rekenfouten

Maar onlangs werd bekend dat dit nieuwe luchthavenbesluit nog wel eens lang op zich kan laten wachten. Dat heeft te maken met rekenfouten in de meetmethode rond geluidsoverlast van vliegtuigen.

Eerder dit dit jaar moest de zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.) bij Lelystad Airport opnieuw worden uitgevoerd vanwege rekenfouten in die methode. Diezelfde methode blijkt ook te zijn gebruikt voor Groningen Airport Eelde.

'Flauwekul'

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is niet blij met de voorgenomen verruimingsplannen. 'Flauwekul', vindt voorzitter Jan Wittenberg. 'Daarmee probeert het vliegveld de deur weer op een kier te zetten om nachtvluchten toe te staan.'

Wittenberg benadruk dat GAE na de sluiting om 23:00 uur al een uur langer open mag blijven voor vertraagde vluchten. 'Maar dan willen ze daarna ook weer vertrekken en dat is nergens voor nodig.'

