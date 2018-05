Deze dag: Stad schrijft miljoenenverlies af

De bittere pil wordt geslikt: de stad Groningen boekt zestig miljoen gulden af. Het is het gevolg van risicovol investeren door de GKB, de Groningse Kredietbank. De hypotheekportefeuille wordt met enorm verlies door de Rijnlandse Discontobank overgenomen op deze dag in de geschiedenis, 9 mei 1993.

Het begon allemaal met goede bedoelingen. Mensen die vergeefs voor een lening aanklopten bij een bank omdat ze geen geld hadden om de kapotte wasmachine te vervangen, kunnen terecht bij de Kredietbank van de gemeente Groningen. Die sociale leningen worden bekostigd met commerciële kredieten. De gemeenteraad vindt het een geweldig idee.

De stad bankiert er dan ook lustig op los, totdat er intern alarm wordt geslagen. Dat gebeurt als de afdeling financiën zestien miljoen gulden moet overmaken aan een aftandse melkfabriek in de voormalige DDR. Het is december 1991 en er is inmiddels voor honderd miljoen aan kredieten verstrekt. Kredietbankdirecteur Ketelaar zei later over de hoogte van dat bedrag: 'Er is nooit iemand op het idee gekomen: tot hier en niet verder.'

De kredieten worden tegen het licht gehouden en in veel gevallen blijkt het onderpand dat er tegenover staat dubieus. Het gemeentelijk bankieren is geen succes en moet zo snel mogelijk stoppen, besluit het college. 'We zijn voor de ogen van de Groninger bevolking afgegaan als een gieter', constateerde de pas benoemde burgemeester Ouwerkerk achteraf. Het was aan hem om de dubieuze kredieten zo snel mogelijk van de hand te doen.

Volgens GKB-directeur Ketelaar is juist bij die afwikkeling de meeste schade geleden. Waardevolle kredieten zouden voor een habbekrats van de hand zijn gedaan. 'Een ongerijmde, onzinnige beschuldiging', volgens Ouwerkerk. Journalist John Geijp: 'Het was later niet meer goed na te gaan of de burgemeester bij de afbouw van de kredieten steken heeft laten vallen.' Geijp bracht met zijn collega Fokkema de affaire in de publiciteit. Het duo kwam met een stroom primeurs in het Nieuwsblad over alles wat er fout ging en dat was veel.

Gerrit Fokkema trok jaren later droogjes de conclusie 'een heel goed bewijs dat de overheid beter van sommige dingen af kan blijven'. John Geijp vond het totale gebrek aan controle door de Groninger gemeenteraad het meest schokkende.

Twee PvdA-wethouders, relatieve buitenstaanders, stapten op. Ypke Gietema deed dat naar eigen zeggen 'uit schaamte'. Zo dwong hij Piet Huijsman, de politiek verantwoordelijke die wilde blijven zitten, eveneens tot aftreden. GKB-directeur Ben Ketelaar werd door de rechtbank in Groningen tot een jaar cel veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken. 'Fouten maken is iets anders dan stelen', zei hij, terugblikkend.

Een grote stap in de financiële afwikkeling van de kredietbankaffaire die de stad zestig miljoen gulden kostte, is gezet op deze dag in de geschiedenis, 9 mei 1993.

RTV Noord zond eerder een reconstructie uit van de kredietbankaffaire:

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.