Vindicat raakt bestuursbeurs definitief kwijt (update)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen snijden de financiële banden met Vindicat door. De studentenvereniging verliest haar bestuursbeurs.

Dat melden de RUG en de Hanze in een gezamenlijke verklaring.

'Aan het eind van dit studiejaar zouden we beoordelen of de bestuursleden aanspraak konden maken op deze financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden', meldt Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG.

Beurs was al opgeschort

De bestuursbeurs van Vindicat werd in september vorig jaar al opgeschort. Aanleiding waren incidenten bij een sushirestaurant en een rugbyclub. In het sushirestaurent pleegden Vindicat-leden vernielingen en op het terrein van rugbyclub GSRC en voetbalclub GRC zouden ze na een feestje een puinhoop hebben achtergelaten. Zo zouden de muren zijn besmeurd met poep.

Nieuw incident gaf doorslag

Als Vindicat aan het eind van dit studiejaar zou kunnen aantonen dat er een cultuurverandering had plaatsgevonden en er geen nieuwe incidenten waren geweest, kon het alsnog het geld krijgen.

Vorige week werd bekend dat bij Vindicat op 3 december 2017 een lid door twee andere leden is mishandeld, zonder dat dit werd gemeld aan de RUG. Vindicat heeft op maandag 7 mei tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de ACI, RUG en Hanzehogeschool alsnog openheid van zaken gegeven. Dat bleek niet afdoende.

Vindicat betreurt beslissing

Het bestuur van Vindicat zegt in een verklaring de beslissing te betreuren.

'Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en hoopt de instellingen zo snel mogelijk te kunnen overtuigen de beslissing terug te draaien. De intentie van het bestuur is altijd geweest het incident op de juiste manier te behandelen. Het bestuur heeft vanaf het begin medewerking verleend aan de politie en het Openbaar Ministerie en heeft het slachtoffer gesteund bij de aangifte. Daarnaast zijn schorsingen opgelegd aan de daders binnen onze vereniging.'

Om welk bedrag gaat het?

Bestuursleden van studentenverenigingen kunnen per persoon maximaal 2665 euro krijgen vanuit het zogenoemde Profileringsfonds. Dit geld krijgen ze, omdat ze door hun bestuurswerk vaak studievertraging oplopen. Voor Vindicat gaat het om een totaalbedrag van ruim 33.000 euro.

Hoe nu verder?

Vindicat loopt nog het risico de accreditatie als studentenvereniging te verliezen. De accreditatiecommissie gaf de vereniging in juli 2017 het eindoordeel 'voldoende, mits'. Dat betekent dat de vereniging moet voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Voldoet Vindicat hier in de zomer van 2018 niet aan, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, legt uit wat dat inhoudt:

'Dit kan betekenen dat de vereniging definitief uitgesloten wordt van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds of uitgesloten wordt van officiële plechtigheden.'

