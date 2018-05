Drama bij v.v. SGV: 'Een van de slechtste weekenden in mijn leven'

Voetbalvereniging SGV uit Schildwolde heeft haar eerste elftal teruggetrokken. Het grote aantal geblesseerden nekte de club, die geen andere mogelijkheid zag dan zich terug te trekken.

Spelers uit het tweede en derde team schoten het vlaggenschip van de vereniging nog te hulp, maar ook zij raakten geblesseerd. Afgelopen zaterdag kreeg het eerste elftal maar zeven spelers op de been.

'Dramatisch'

Voorzitter Herman Schoenmaker is een echte clubman en loopt al meer dan veertig jaar rond bij VV SGV: 'Een van de slechtste weekenden in mijn leven. Het is dramatisch. We zouden uit spelen tegen LEO, maar kom op, als je daar maar met zeven man heen kan.. dat is een blamage.'

Het team begon vol goede moed met een selectie van zestien man en een trainer aan de voorbereiding, maar al direct ging het mis, vertelt de voorzitter: 'Na anderhalve wedstrijd waren we door blessures al drie basisspelers, die ook nog eens in de as van het elftal staan, kwijt.'

Maar na de winterstop stortte de boel helemaal in, vervolgt Schoenmaker. 'Jongens uit het tweede en derde, die ons eerst nog hielpen, zijn niet gewend vaker in de week te voetballen. Dat levert ook blessures op.'

'Impact op mij en gezin'

'Dit is een hele zware tegenslag voor de club. De accomodatie is prachtig, de jeugdafdeling groeit als nooit tevoren, we zijn gewoon goed bezig! En dan is het extra zuur dat dit gebeurt, dit heeft mij zeer aangegrepen. Dit heeft ook een impact op mij en mijn gezin gehad.'

De toekomst

Of er volgend seizoen weer een nieuw eerste team is, weet de voorzitter nog niet: 'Eind mei hakken we een knoop door. Tot 15 juni kan je je, als je wil, namelijk nog overstappen naar een andere club.'