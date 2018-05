Staatstoezicht op de Mijnen in zee met omstreden onderzoeksbureau

Bureau Witteveen+Bos gaat onderzoek doen naar de risico's van geothermie op grote diepte. Dat gebeurt in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Bij geothermie wordt warm water uit de diepe bodem gehaald als alternatieve energievoorziening.

Het omvangrijke aardwarmteproject WarmteStad in Groningen werd vorig jaar nog stopgezet. Dat gebeurde na een vernietigend advies van datzelfde staatstoezicht.

Te weinig bekend

Volgens SodM-woordvoerder Paul Trienekens is het onderzoek nodig omdat er nog veel te weinig bekend is over geothermie. Daarbij gaat het over de veiligheid, gezondheid en milieu. Zo is onduidelijk hoe groot de kans is op aardbevingen door het onttrekken van warm water aan de diepe bodem.

Buitengebied

Het bureau Witteveen+Bos deed eerder onderzoek naar schade door mijnbouw buiten het officiële aardbevingsgebied. De 1.600 claims uit het buitengebied werden allen afgewezen. Er zou geen verband met de gaswinning zijn.

Dat leidde tot een storm van kritiek. Zo plaatsten specialisten vraagtekens bij de gebruikte onderzoeksmethodes. Ook gedupeerden kwamen in opstand. Inmiddels is de NAM begonnen om deze oude schadegevallen toch af te wikkelen. Ook dat leidt tot de nodige discussies.

Aanbestedingsprocedure

Volgens de SodM-woordvoerder heeft Witteveen+Bos de klus gekregen 'na een aanbestedingsprocedure'. De eerste resultaten van het onderzoek naar geothermie op een diepte van vier kilometer worden eind dit jaar verwacht.

Lees ook:

- WarmteStad: van voorbeeldproject tot fiasco

- SodM brengt vernietigend advies uit over aardwarmteproject Stad

- Juristen maken gehakt van onderzoek Witteveen+Bos in buitengebieden

- Witteveen+Bos voelt haat inwoners bij onderzoek bevingsschade