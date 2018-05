EOD laat twee Hollandse handgranaten ploffen bij Delfzijl

Twee handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog zijn dinsdagmorgen opgegraven bij het afwateringskanaal bij gemaal Fiemel.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaten achterin een auto meegenomen en in de buurt van het chemiepark bij Delfzijl tot ontploffing gebracht.

Dagelijks werk

Voor de mensen van de EOD is dit niets bijzonders. 'Handgranaten worden vaak gevonden bij baggerwerkzaamheden. Voor ons is dit dagelijks werk', vertelt sergeant-majoor Frans. 'Maar het is wel gevaarlijk, want het blijft een explosief.'

Bodemscan

De granaat, van Hollandse makelij uit de Tweede Wereldoorlog, is eind vorig jaar ontdekt tijdens een bodemscan van het afwateringskanaal. 'We hebben de bodem laten scannen tot vijf meter diepte, omdat we wilden baggeren. Dan moet je een veilige werkomgeving creëren voor je aannemer', reageert Edwin de Gries van waterschap Hunze en Aa's.

De twee handgranaten zijn succesvol vernietigd.