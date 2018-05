Lopend Vuur: Boers en stug? Ik ben er trots op

Wij Groningers zijn stug, boers, lomp en onbegrijpelijk. Dat blijkt althans uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Die lieten de Nederlanders mensen uit verschillende streken met verschillende accenten beoordelen. En daar kwamen wij als noorderlingen niet goed uit. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Maar wat klopt er van dat beeld? En als we al boers en stug zijn, moeten we daar niet onze kracht uit putten? Ons Lopend Vuur deze dinsdag:

Praat mee

Klopt het beeld? En ben je er wel of juist niet trots op? Praat mee op onze facebookpaginaof via 050 3188 288.

