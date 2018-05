Deel dit artikel:











Deel UMCG ontruimd na melding gaslucht (update: blijkt laboratoriumproef) (Foto: Mark Heikens/112 Groningen) Wachtende medewerkers genieten van het zonnetje (Foto: Patrick Wind/112 Groningen) (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

Een kantoorgebouw naast het UMCG in de stad Groningen is dinsdag ontruimd nadat omwonenden van de Oostersingel een gaslucht roken. Door de melding was de Oostersingel tijdelijk afgesloten voor verkeer.

De brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten. Zwavelachtige lucht Dat onderzoek leverde geen bewijs van een gaslek op, meldt brandweerwoordvoerder Anouk Bruintjes. 'Toch is er een zwavelachtige lucht geroken. We onderzoeken nog waar die lucht vandaan komt.' Update: Laboratorium de oorzaak Van een gaslek bleek uiteindelijk geen sprake. Rond 12:30 uur werd duidelijk dat een proef in een laboratorium de zwavelachtige lucht veroorzaakte. 'Daar had men een proef gedaan waarbij lucht werd afgeblazen. Die lucht had een zwavelachtige geur. Daarop werd uit voorzorg de brandweer gealarmeerd.' Een woordvoerster van het ziekenhuis laat weten dat de melding geen problemen voor de patiënten en het personeel opleverden.