Provincies trekken miljoenen uit voor WK wielrennen

De provincies Groningen en Drenthe stellen miljoenen euro's beschikbaar om het WK wielrennen in 2020 binnen te halen. Vanuit Groningen gaat het om een bijdrage van 5,8 miljoen euro.

De bijdrage uit Drenthe wordt later vandaag definitief bekend.

Grote Markt en TT-circuit

In 2020 zou de Grote Markt in de stad startplaats moeten zijn van de belangrijkste tijdritten. Verder fietsen de junioren en beloften in onder meer Appingedam, Veendam en Gieten. De wegwedstrijd voor dames en heren wordt gestart in Emmen. Het TT-circuit dient als finishplaats van alle wedstrijden, na routes door Groningen en Drenthe.

De organisatie van het WK vroeg vijf miljoen euro van beide provincies. Nu de financiën vanuit Groningen en Drenthe op tafel liggen, staat het licht voor een WK in Noord-Nederland wat dat betreft op groen.

Provinciale Staten beslist

Er is wel een voorbehoud: de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe vergaderen later deze maand ook nog of de financiën er echt komen. Maar de voortekenen zijn gunstig voor de WK-organisatie.

De internationale wielerbond UCI besluit in juni of het feest daadwerkelijk doorgaat.

Concurrentie uit Italië

Het WK 2020 zou oorspronkelijk in Venetië plaatsvinden. Het doorgaan daar is onzeker, waarna wielerbond UCI Groningen en Drenthe benaderde. Toch lijkt de Italiaanse stad nog niet helemaal uit de race.

