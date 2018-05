'Het nieuws kwam heel hard aan bij mijn familie en vrienden'

Ismaël Lotz vlogt over zijn longkanker voor RTV Noord (Foto: Ismaël Lotz)

Lotz over goede bedoelingen en eenzaamheid (Foto: Ismaël Lotz)

Wat overkomt je als je te horen krijgt dat je longkanker hebt?

De Groningse filmmaker Ismaël Lotz kreeg deze boodschap onlangs te horen. Het zette zijn leven op de kop.

Sindsdien houdt hij voor RTV Noord een vlog bij over zijn ervaringen in het medische circuit en over de manier hoe hij met zijn ziekte omgaat.

Deel 2

In deel 2: 'Je hebt zoveel mensen die met je meeleven, en toch voelt het vaak heel eenzaam.'

