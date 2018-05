Fabriek in Hoogezand gebruikt 'tunnelvisie' voor beter milieu

Hoogezand is een 65 meter lange tunnel rijker. Het gaat om een bovengrondse transporttunnel tussen de fabriek van Essity en de sociale werkvoorziening TDM. Automatische heftrucks zorgen er voor dat de goederen van A naar B komen.

Essity, het hygiëne- en gezondheidsbedrijf aan de Abramskade, doet al tijden zaken met TDM. Om goederen tussen het magazijn van Essity en TDM te vervoeren, werden eerst vrachtwagens ingezet.

Richard Fernhout van Essity: 'Die reden elke dag zeshonderd meter heen en weer. Maar nu kan het via de tunnel en kan het geautomatiseerd.'

Fernhout ziet alleen maar voordelen: 'Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons, dus de besparing van een paar honderdduizend gram CO2 per jaar is zeker relevant. Maar ook is het veiliger en goedkoper.'