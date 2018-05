Organist van de Notre-Dame gaat Roodeschoolster orgel 'inspelen'

Na vijf jaar is 'ie eindelijk bijna af: het drieklaviersorgel voor de kerk in Noorwegen. Sikko Steendam van de orgelmakerij uit Roodeschool vertrekt woensdag naar Scandinavië om er de laatste hand aan te leggen.

Het orgel staat er al, maar de orgelpijpen moeten er nog in en 'op klank gebracht worden'. Die klus is voor de helft geklaard, en na een korte vakantie in Nederland keert Steendam weer terug om het helemaal af te maken.

'Mooi dat die ellende daarna achter de rug is', lacht hij. Eind juni is het orgel dan helemaal af, en zal die voor het eerst bespeeld worden door een voor Steendam bijzonder persoon: 'De organist van de Notre-Dame in Parijs, dat is toch wel een hele eer', glundert hij.

Bekijk hier de reportage uit 2015



Lees ook:

- Orgelmakerij in Roodeschool maakt orgel groter dan eigen pand