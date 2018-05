Deze Hemelvaartsdag in Groningen: Meikermis, fietsen en met de stoomtrein

De Meikermis is terug in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Nog geen plannen voor deze Hemelvaartsdag? We geven je een aantal suggesties.

1) Noorderrondritten op de fiets

Zo zonnig als de afgelopen dagen is het niet meer, mogelijk valt er in de ochtend zelfs wat regen. Maar dat schrikt de echte fietsers niet af. En die kunnen vandaag in Loppersum terecht, voor de 37ste editie van de Noorderrondrit op de fiets. Die gaat, de naam zegt het al, door het noordelijk deel van de provincie.

De groep die 150 kilometer rijdt, is voor 08:00 uur al vertrokken. Maar tot 10:00 uur heb je nog de kans om op te stappen voor de 75 kilometer. En dan is er ook nog een veldtoertocht over 25 kilometer, daarvoor kan je tot 12:00 uur starten.

Geen zin om te fietsen, maar wil je gewoon kijken? Dat kan natuurlijk ook. Start en finish zijn bij de kantine van SC Loppersum.

2) Opening Meikermis

Het is een traditie die niet meer is weg te denken uit de stad Groningen: de Meikermis. De wortels daarvan liggen zelfs al in de Middeleeuwen. Vanaf vandaag is de Meikermis weer in Stad, elf dagen lang. De opening is om 13:00 uur, om 01:00 uur in de nacht gaan de lichten uit.

In de jaren 20 van de vorige eeuw zag de Meikermis er zo uit:



En hoe wordt de kermis eigenlijk opgebouwd?



3) Snikkeweek

Sinds dinsdag al in volle gang: de 27ste editie van de Snikkeweek in Musselkanaal. Op deze Hemelvaartsdag kan de jeugd in de ochtenduren meedoen aan een viswedstrijd, die wordt gehouden aan het Spoordok.

Verder is er in de middag onder meer een waterfietsenrace in het kanaal. Eveneens 's middags wordt de muziekkoepel op het W. Diemerplein omgedoopt tot het Gezelligheidsplein. Daar treedt een aantal artiesten op, zoals Hollands Welvaren, Chris Haverman, Sasja Velt, Arno Kolenbrander en Silvia Swart.

Het volledige programma van de Snikkeweek lees je hier. Het duurt nog tot en met zondag.

4) Nationale stroomtreindag

Het is vandaag niet alleen Hemelvaartsdag, maar ook Nationale Stoomtreindag. Dat wordt ook in Stadskanaal gevierd, bij museumspoorlijn STAR. Het thema is 'stukgoederenvervoer'. Kinderen kunnen daarom meehelpen met het vervoer van pakketjes over het spoor, op de manier zoals dat vroeger ging.

Het station 'op Knoal' is ook speciaal aangekleed, om de sfeer van vroeger weer op te roepen.

Alle informatie over het programma en de dienstregeling van de stroomtreinen tussen Stadskanaal en Veendam en Stadskanaal en Musselkanaal vind je hier.



5) Tuigpaardenconcours

Het Westerkwartier is dé paardenregio van onze provincie en vandaag het decor van het jaarlijkse tuigpaardenconcours, voor de 21ste keer. Voor de liefhebbers wordt het een dag lang genieten van aangespannen paarden.

Het programma begint om 11:45 uur met muziek, drie kwartier later wordt de dag geopend door de burgemeester. De dag eindigt om 16:30 uur met de grote finale: de tuigpaarden dubbelspan.

Weekendagenda

Komende zaterdag krijg je zoals je van ons gewend bent weer een selectie van de weekendactiviteiten in onze provincie.