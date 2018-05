Tien jaar geleden: drie brandweermannen komen om bij scheepswerf De Punt

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat brandweermannen Egbert Ubels, Raymond Soyer en Anne Kregel om het leven kwamen bij de brand op scheepswerf Beuving in De Punt. De brand wordt vandaag herdacht. Een terugblik van de gebeurtenissen:

Op vrijdag 9 mei 2008 komt om tien over twee 's middags bij de brandweer de melding binnen dat er een brand woedt in een loods bij scheepswerf Beuving aan de Groningerstraat in De Punt.

Grote, donkere rookwolken

Binnen tien minuten is de eerste tankwagen ter plaatse. Al snel volgen meerdere korpsen, uit Groningen en Drenthe. In de brandende loods staan vooral plezierjachten. Er komen grote, donkere wolken vrij bij de brand. Op- en afritten van de nabijgelegen snelweg A28 worden afgesloten.

Vier brandweermannen gaan de brandende loods in, om een verkenning uit te voeren. Als ze binnen zijn, vindt in de loods een explosie plaats. Een van de vier mannen slaagt er nog in naar buiten te komen, zijn drie collega's lukt dat niet. De lichamen van Ubels, Soyer en Kregel - alle drie lid van de vrijwillige brandweer Eelde - worden ongeveer een uur later gevonden.

Rond kwart over zeven in de avond wordt het sein brand meester gegeven, rond negen uur zijn ook de laatste vlammen gedoofd.

Onderzoek naar de oorzaak

Anderhalve maand later presenteert de gemeente Tynaarlo de uitkomsten van het onderzoek naar de brand. Daarin staat dat de drie omgekomen brandweermannen niets te verwijten valt.

De brandweermannen werden in de loods overvallen door een explosie, die veroorzaakt werd door gevaarlijke gassen. Die hoopten zich op tussen de wanden en het dak.

In september 2008 concludeert de Arbeidsinspectie dat de drie gestorven brandweermannen volgens de regels gewerkt hebben. Begin oktober van dat jaar komt ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met zijn bevindingen: het bevestigt dat een rookgasexplosie de drie mannen fataal werd.

Eigenaar scheepswerf veroordeeld

In de nasleep van de dodelijke brand wordt de eigenaar van de scheepswerf opgepakt en eind september 2008 veroordeeld tot drie maanden cel. De werfeigenaar blijkt geknoeid te hebben met de stoppenkast in de loods, maar volgens de rechter is niet bewezen dat daardoor de brand is ontstaan. Omdat de eigenaar zijn straf al in voorarrest vast heeft gezeten, komt hij direct vrij.

In hoger beroep wordt hij in 2010 uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Omdat de drie maanden die hij als vastzat daar vanaf gaan, blijft er een celstraf van negen maanden over.

Nadat de verdediging van de man de uitspraak ook heeft laten toetsen door de Hoge Raad, moet de scheepswerfeigenaar in april 2011 definitief de cel in.

De herdenking vandaag is op de brandweerkazerne in Eelde. Dat gebeurt zonder een aantal nabestaanden, meldt RTV Drenthe. Onder anderen de weduwes van Egbert Ubels en Anne Kregel komen niet, net als de ouders van Raymond Soyer.

