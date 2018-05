Zonnepanelenfabriek komt er niet: Made-in Holland-panelen te duur

De bouw van een assemblagefabriek voor zonnepanelen in Noord-Groningen door het bedrijf Powerfield gaat niet door. Het bedrijf kan met de made-in-Holland-panelen de concurrentie met Chinese fabrikanten niet aan.

Door Loek Mulder

Het Friese bedrijf Powerfield was van plan op het industrieterrein Fivelpoort in Appingedam een fabriek neer te zetten voor de productie van zonnepanelen. Zo'n 150 mensen zouden aan het werk kunnen in de Powerfield Solar Factory waar begin 2019 de eerste panelen van de band moesten rollen.

Miljoen panelen

Powerfield wilde er panelen maken voor externe klanten en voor de eigen zonneparken waar de firma uit Dokkum aan werkt. Het bedrijf opende onlangs een zonnepark in Veendam en heeft plannen voor parken in onder meer Vlagtwedde en Hoogezand. De totale jaarproductie werd door directeur Elwin Ter Horst bij de presentatie van de plannen geschat op 1,2 miljoen panelen. De helft ervan zou gaan naar de tien parken die Powerfield momenteel ontwikkelt.

Aderlating

Powerfield zou in totaal circa 36 miljoen euro investeren, waarvan 20 miljoen in de bedrijfshal en drie assemblagelijnen. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds Groningen (RIG) was al een subsidie toegekend van 6,1 miljoen euro. Die aanvraag is inmiddels ingetrokken. Het afblazen van het project is een 'enorme aderlating voor alle betrokkenen en voor de regio als geheel', merkt Ter Horst op.

De EU zet de poorten wijd open voor goedkope Chinese panelen. Die worden nu massaal gedumpt Elwin Ter Horst-directeur Powerfield Solar Factory

Trump zit dwars

Powerfield ziet af van de bouw omdat de marktomstandigheden in het laatste jaar snel zijn veranderd. Zowel de Europese politiek als de besluiten van de Amerikaanse president Trump zitten Powerfield dwars. Omdat de EU de importheffing op Chinese panelen afbouwt, worden Chinese panelen hier goedkoper. 'De EU zet de poorten wijd open', aldus Ter Horst, die door Powerfield was aangetrokken om de fabriek in Groningen uit de grond te stampen.

Dat effect wordt nog versterkt doordat Trump juist een importheffing van dertig procent heeft ingevoerd op Chinese panelen. Vooruitlopend daarop hebben Amerikaanse handelaren massaal panelen ingeslagen waardoor daar de pakhuizen vol liggen en de vraag vanuit de VS naar buitenlandse zonnepanelen tot stilstand is gekomen.

Ondertussen blijven de Chinezen in eigen land investeren in nieuwe fabrieken voor panelen. 'Dat kunnen ze omdat bedrijven gratis lenen van de Chinese overheid', aldus Ter Horst.

De schetsen voor de fabriek lagen al klaar.

Gedumpt

Het gevolg is dat de Europese markt overspoeld wordt door goedkope Chinese panelen. 'Panelen worden massaal gedumpt op de Europese en Nederlandse markt. Daardoor is het merendeel van de zonnepanelenfabrieken hier failliet of overgenomen door Chinese firma's.' Door de toevloed is in de eerste vier maanden van dit jaar de marktprijs van een zonnepaneel met ruim twintig procent gedaald.

Onder de huidige omstandigheden zouden we op ieder paneel negen euro moeten toeleggen Elwin Ter Horst

De situatie nu is totaal anders dan die van een jaar geleden, zegt Ter Horst. Toen had Powerfield nog het idee dat de zonnepanelenmarkt in Nederland 'echt booming' zou worden. Voor Chinese panelen mag dat dan nu nog wel zo zijn, Powerfield kan er in elk geval niet van meeprofiteren. 'De marges waren al klein. Onder de huidige omstandigheden zouden we op ieder paneel negen euro moeten toeleggen', zegt Ter Horst.

Enorm bijgedragen

Ter Horst prijst de steun die Powerfield bij het ontwikkelen van de plannen heeft gehad van de Provincie Groningen, Economic Board Groningen, de gemeente en Groningen Seaports. 'Niemand valt iets te verwijten. Iedereen heeft enorm bijgedragen.'

Directeur Marco Smit van de Economic Board Groningen vindt het 'enorm jammer' dat het initiatief van Powerfield strandt. 'Powerfield is een bedrijf dat goed aansluit bij de grootste opgave waar we in onze provincie voor staan: de energietransitie. Daar willen we kennis, bedrijven en banen aan overhouden. Dat had Powerfield de regio kunnen bieden.'

Nieuwe initiatieven

Powerfield richt zich nu op verdere ontwikkeling van zonneparken. Daarvoor is het een samenwerking gestart met het Noord-Hollandse bedrijf Energyra. In het Friese Oppenhuizen willen de bedrijven samen een zonnepark opzetten waar ze andersoortige, hoogwaardiger panelen laten proefdraaien. Energyra zelf wil eind 2018 in Zaandam beginnen met de productie van zonnepanelen.

Zonnepanelenfabriek in Wildervank

Naast het plan van Powerfield is er nog het project van Innolane van de Noord-Brabantse ondernemer Jac Hanssen voor een zonnepanelenfabriek in Wildervank. Dat bedrijf mikt op een jaarlijkse productie vaneen half miljoen panelen, waarmee Innolane 650 mensen aan een baan denkt te kunnen helpen. Innolane heeft de vergunningenaanvragen voor de bouw van de fabriek op industrieterrein Dallen II sinds augustus vorig jaar in bezit. Er is een stuk grond nodig van minstens zes voetbalvelden groot.

Wij kunnen goed concurreren omdat we heel innovatieve panelen produceren met zeer hoge output Jac Hanssen - Innolane

Hoge output

Directeur Hanssen van Innolane zegt dat zijn onderneming geen last heeft van de lage prijzen voor Chinese panelen omdat het een ander type panelen maakt. 'Wij kunnen goed concurreren omdat we heel innovatieve panelen produceren met zeer hoge output. Die bereiken we met een nieuwe zonneceltechnologie op een glas-glaspaneel dat aan beide zijden energie produceert.'

Hanssen claimt een productie van 330 Wattpiek per paneel, waar een gangbaar zonnepaneel tussen de 250 en 280 Wattpiek levert.

Verschil in soort fabriek

Waar Powerfield vooral een assemblagefabriek zou worden, fabriceert Innolane een groot deel van de componenten zelf, ook de zonnecellen. Hanssen zegt binnen enkele weken besprekingen over de financiering van de plannen te kunnen afronden. Bij elkaar is er 95,6 miljoen euro nodig, geld dat komt van banken en (private) investeringsmaatschappijen. Hanssen: 'De vergunningen zijn verleend, de bouw kan van start zodra de bank de financiering vrijgeeft.'

Geen twijfel

De Veendammer wethouder van economie Henk Jan Schmaal (Gemeentebelangen Veendam) heeft alle vertrouwen in het Innolane-initiatief. 'Al vind ik de gesprekken over de financiering wat lang duren, ik heb geen reden voor twijfel. De gesprekken die we met het bedrijf voeren zijn inhoudelijk goed.'

