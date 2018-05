Stekende asielzoeker Ter Apel twee weken langer vast

Het azc in Ter Apel (Foto: RTV Noord)

De 20-jarige asielzoeker die vorige week een inwoner van Ter Apel verwondde met een mes, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. De Algerijn wordt verdacht van poging tot doodslag en diefstal.

De bewoner van het azc in Ter Apel werd afgelopen vrijdag betrapt tijdens een diefstal uit een bestelbus aan de Westerstraat. In een poging te ontkomen, stak hij een 55-jarige omwonende in zijn arm. Die man liep een slagaderlijke bloeding op.

Extra maatregelen

Het aantal incidenten in Ter Apel met asielzoekers uit 'veilige landen' zoals Algerije en Marokko, is de afgelopen weken gestegen. Volgens waarnemend burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde gaat het met name om winkeldiefstallen. Hij kondigde maandag extra maatregelen aan.

Geen snelrecht

Meestal wordt bij veiligelanders die met justitie in aanraking komen, snelrecht toegepast, maar dat gebeurt in dit geval niet. Volgens Manon Hoiting van het Openbaar Ministerie zijn de feiten daarvoor te ernstig.

Lees ook:

- Burgemeester na steekincident Ter Apel: 'We gaan handhaven en erbovenop zitten'

- Steekincident bij supermarkt: 20-jarige jongen verwondt omstander