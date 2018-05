Delfzijl wil stoppen met 'visieloze' aanleg zonne- en windparken

Als het aan het college van Delfzijl ligt, worden er voorlopig geen nieuwe zonne- en windparken aangelegd in het buitengebied en op landbouwgrond. De gemeente wil eerst werk maken van een energievisie. Die moet eind 2019 klaar zijn.

Het voorstel voor de tijdelijke stop ligt nu op tafel bij de plaatselijke gemeenteraad.

Grote impact op bewoners

'Grootschalige opwekking van duurzame energie heeft grote impact op de fysieke leefomgeving van onze inwoners. Met de omgevingswet in aantocht, is het niet verantwoord om zonder visie ad hoc besluiten te nemen over individuele aanvragen', stelt wethouder IJzebrand Rijzebol.

De gemeente maakt nog wel werk van duurzame initiatieven op meer dan honderd hectare aan bedrijfsdaken. 'Wij dagen initiatiefnemers uit om met innovatieve ideeën te komen.'