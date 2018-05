'Straf is gerommel in de marge, we krijgen Peter en Aminga er niet mee terug'

Zondag 20 augustus verandert het leven van Willemien Hoevenaar uit Groningen voorgoed. Haar 9-jarige dochter Aminga en 44-jarige ex-man Peter Luttikhuizen komen om het leven als ze door een auto worden aangereden in de haven van Lauwersoog.

Zoon Pelle (8) heeft het allemaal zien gebeuren en komt er met lichte verwondingen vanaf.

Woensdagmiddag is de uitspraak tegen de 64-jarige Ingrid L. uit Haren, die ervan wordt verdacht het tragische ongeluk te hebben veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie eiste tweehonderd uur werkstraf en een rijontzegging van twee jaar.

Boot naar Schiermonnikoog

Willemien is die bewuste dag in augustus aan het klussen in haar nieuwe woning in de stad. Kort daarvoor heeft ze met Peter besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Voor de kinderen zouden ze altijd samen blijven zorgen. Peter wilde met Pelle en Aminga met de boot van half één naar Schiermonnikoog, naar opa en oma.

'Ik appte met Peter, maar hij reageerde niet. Mijn vader was al op Schier en zei dat hij niet van de boot was gekomen', vertelt Willemien. 'Heel bijzonder. Dus ik keek op internet, en toen las ik dat er een ongeluk was gebeurd. Op dat moment gaat er van alles door je hoofd. Kunnen ze het zijn? Hoe kom ik daarachter? Misschien verleende Peter wel eerste hulp?'

Verfkleren

Ze neemt al snel contact op met de meldkamer. 'Ik vroeg: zijn het Peter en de kinderen? Ze zeiden dat ze me snel zouden terugbellen.' Willemien leest dan op verschillende nieuwssites dat bij het ongeluk een man om het leven is gekomen en dat er kinderen bij zijn betrokken. 'De meldkamer zou me snel terugbellen. Als er iets met Peter en de kinderen is, komen ze aan de deur. Ik had verfkleren aan, dus ik heb me omgekleed. Als ze hier zouden komen, moest ik waarschijnlijk mee. Toen zag ik de politie de straat inrijden...'

Peter en Aminga lopen bij de parkeerplaats van het restaurant schuin tegenover de veerboot naar Schiermonnikoog. Ingrid wil ook met de boot, naar haar werk in een kledingzaak. Ze probeert haar auto op het parkeerdek te zetten, maar daar is geen plek meer. Ze wil vervolgens naar P2 aan de andere kant van de weg. Op het moment dat ze linksaf slaat, ziet ze een bus over het hoofd. Ze wijkt uit, geeft gas en rijdt Peter, Aminga en Pelle aan.

'Bij het zien van de politieauto wist ik gelijk: Peter is dood. In het ziekenhuis hoorde ik dat het met Pelle best goed ging en dat Aminga in de operatiekamer lag', vertelt Willemien.

Wij zijn er voor je

'Op zo'n moment schiet je in een overlevingsmodus. Peters ouders zijn er snel, mijn ouders ook. Zelfs collega's van mij kwamen naar het ziekenhuis. Daar zaten ze, koffie te drinken, 'wij zijn er voor je'. Op dat moment dénk je niet, dan dóe je.'

'Ik had drie dingen aan mijn hoofd: Peter die dood was, wat ik niet besefte. Pelle die in het ziekenhuis lag en niet wist dat zijn vader dood was. En Aminga die op de operatietafel lag en waarvan ik niet precies wist hoe het ging. Dan doe je het op instructies van anderen. Een verpleegkundige zei: Pelle weet nog niet dat zijn vader dood is, maar dat hoeft ook niet nu.'

Snappen ze heel goed

Met Aminga gaat het niet goed. Naast verschillende botbreuken en verwondingen aan haar buik, krijgt ze een zwelling in haar hersenen. Dinsdagochtend, twee dagen na het ongeluk, wordt besloten de medische behandeling van Aminga te stoppen.

'Het is een rollercoaster. Je laat alles over je heen komen. Je hebt veel steun aan familie en vrienden. Pelle hoefde ik niet veel te vertellen. Hij vroeg in het ziekenhuis: ben je al bij pappa geweest? Ik zei: nee, want pappa is dood. Dat is het enige wat je kunt zeggen. En dat snappen ze op die leeftijd heel goed.'

Pelle mag al snel haar huis en wil ook niet meer in het ziekenhuis zijn. Die dinsdag vertelt Willemien dat Aminga ook is overleden. 'Dan knikt hij en zegt ie: 'oké', of iets wat daarop lijkt.'

Slijten

Hoe pak je daarna de draad weer op? 'We hadden nog twee weken vakantie. Daarna ging Pelle gewoon weer naar school. In het begin moest ik heel erg nadenken wat hij nou mee moet naar school. Maar op den duur slijt dat er wel weer in.'

'Ik hoef het niet voor Pelle te verwerken, dat doet hij zelf. Dat is het mooie aan kind zijn, daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. Hij wílde ook weer kind zijn, op kamp met scouting, weer lekker spelen. Hij leeft heel erg in het hier en nu', vertelt Willemien.

En hoe het nu is? 'Met Pelle gaat het goed, gezien de omstandigheden. Met mij ook, maar het leven is wel heel anders. We eten bijvoorbeeld altijd met z'n tweeën. En als we dan allebei niks zeggen, is het wel heel stil. Aminga had altijd nog wel iets te vertellen...'

Willemien denkt veel aan de rechtszaak, aan de uitspraak. 'Zo'n straf is eigenlijk gerommelin de marge, want Peter en Aminga krijgen we er niet mee terug. Een straf kun je uitzitten of afmaken en dan is het klaar. Voor ons is dit nooit klaar.'

Taakstraf symbolisch

Toch vindt Willemien het wel belangrijk dat de Harense wordt gestraft. 'Geen straf voelt niet oké. Het gaat niks oplossen, maar toch betekent het wel wat. Zeker de rijontzegging, die vind ik heel belangrijk. Die taakstraf weet ik niet zo goed, dat is meer symbolisch.'

Bij de rechtszaak liet Ingrid L. weten dat ze één maand na het ongeluk weer ging autorijden. Ze zit naar eigen zeggen ontspannen achter het stuur. 'Dat snap ik niet goed', zegt Willemien. 'Daarom hoop ik dat die rijontzegging doorgaat, en dat ze daar niet tegen in beroep gaat.'

De uitspraak is vanmiddag om 13:00 uur in de rechtbank in Groningen.

Beluister het interview met de nabestaanden bovenaan dit artikel.