'WK wielrennen kan twintig miljoen euro aan extra inkomsten opleveren'

Het WK wielrennen kan Groningen en Drenthe miljoenen euro's aan extra bestedingen opleveren. Dat vooruitzicht is voor gedeputeerde Patrick Brouns reden om vanuit Groningen 5,8 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Drenthe voegt daar nog eens vijf miljoen aan toe. Dat maakten beide provincies dinsdag bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie.

'Onderzoek van de Hanzehogeschool en vergelijkingen met eerdere WK's in Bergen en Limburg laten zien dat een WK ruim twintig miljoen euro aan economische bestedingen oplevert. Denk aan hotelovernachtingen en uitgaven voor eten en drinken. Een enorme stimulans voor de detailhandel', stelt Brouns.

Het WK is een enorme stimulans voor het toerisme. Alle kenmerken van Groningen komen voorbij Patrick Brouns - gedeputeerde

Naast de aanzienlijke extra inkomsten vindt Brouns het acht dagen durende evenement ook een mooie manier om beide provincies aan het grote publiek te tonen.

'Het WK is een unieke mogelijkheid om het noorden als regio op de kaart te zetten. Het wordt in ruim twintig landen live uitgezonden. Alleen in Nederland komt er al vijftig uur live tv en twintig uur live radio. Dat wordt een enorme stimulans voor het toerisme. Met de routes die nu uitgestippeld zijn, komen alle kenmerken van Groningen voorbij. Onze cultuurhistorische landschappen, maar ook de stad.'

Jong en oud in beweging

Brouns denkt verder dat het WK een impuls kan zijn voor de breedtesport in onze provincie. Door evenementen rondom de titelstrijd te organiseren moet jong en oud in beweging komen. 'Als al je idolen voorbij komen, word je zelf toch ook enthousiast om te gaan sporten?'

Spannende maanden

Belangrijke data die volgen zijn 30 mei en 6 juni, als Provinciale Staten in respectievelijk Groningen en Drenthe het geld definitief moeten toewijzen. Rond 20 juni hakt de internationale wielerbond UCI de knoop door.

