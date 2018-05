Nu de watertoren in Stadskanaal verkocht is, komt er een einde aan het werk van Bert Roossien. Als gids begeleidde hij 23 jaar lang bezoekers naar boven.

'Ik denk dat ik wel halverwege de maan ben als ik alles bij elkaar optel.' Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'Er kan altijd nog een wondertje gebeuren...'

Het college van Haren staakt het verzet tegen de herindeling met Groningen en Ten Boer.

'Als de Tweede Kamer ermee instemt, moet je je knopen tellen. Of je het nou leuk vindt of niet, zij beslissen erover', zegt wethouder Michiel Verbeek in de tv-studio.

Formeel kan de Eerste Kamer nog een streep zetten door de fusie, maar daar rekent Verbeek niet op. 'Er kan altijd nog een wondertje gebeuren...'

'Wij noemen dat een thrillseeker'

Ronald Niemeijer ging kijken bij de opbouw van de Meikermis in Stad, waar volgens hem vanaf donderdag 'een angstaanjagende attractie' staat. Of, in de woorden van de kermisexploitant: 'Wij noemen dat een thrillseeker.'

'Natuurlijk is het leuk als anderen je schip mooi vinden'

Ronald nam ook een kijkje bij de Snikkeweek in Musselkanaal. Daar stuitte hij onder meer op een Rotterdamse schipper, die wel geniet van de aandacht: 'Natuurlijk is het leuk als anderen je schip mooi vinden.'

'Dan vraag ik mij af: moet dat zo?'

De 70-jarige Theo Grievink heeft er een hekel aan om achter de geraniums te zitten. En dus ruimt hij troep op dat op straat ligt in Pekela. 'Aan het eind van de maand staan er bij mij 35 van die grote zakken op een pallet.' Achter de jeugdsoos stuit hij op rotzooi. 'Dan vraag ik mij af: moet dat zo?'

