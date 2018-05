Watertoren Stadskanaal vergt nog flink wat onderhoud

Het duurt nog wel even voordat de volledige verbouwing van de watertoren van Stadskanaal klaar is. De toren stond jarenlang te verstoffen. Volgende week komt hij in handen van Sander van Wees en zijn vrouw, beiden historici.

'In eerste instantie gaan we de toren restaureren', vertelt Van Wees. 'Er is een hoop achterstallig onderhoud.' Daarop volgt de verbouwing.

'Ergoedlogie'

Nog niet alles is in kannen en kruiken. Pas wanneer ze de sleutel krijgen, kan het stel vergunningen aanvragen. Zo moet het bestemmingsplan van de toren nog worden gewijzigd.

Als alles wordt goedgekeurd, komt op de benedenverdieping een koffietentje. Daarboven komt het woonhuis van Van Wees en zijn vrouw. Helemaal bovenin de toren komt een 'erfgoedlogie': een luxe bed- en breakfast. 'Zodat mensen uit de weide omgevingen kunnen logeren en van het uitzicht genieten.'

Al het spaargeld gaat erin

Voor de aanpak van het pand heeft Van Wees 900.000 euro begroot. 'Al ons spaargeld gaat erin en we hopen dat we gebruik kunnen maken van subsidieregelingen.' Hij verwacht dat dit grotendeels gaat lukken. Het afgelopen jaar heeft Van Wees onderzocht of hij kans maakt op subsidie. 'De voortekenen zijn goed.'

Partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal waren eerder boos dat de gemeente de toren voor 'maar' 40.000 euro van de hand deed. Verder was de politiek ontevreden dat de sleutel naar het echtpaar Van Wees gaat, in plaats van Stichting Rondom de Watertoren.

