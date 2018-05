Boerenvakbonden hebben twijfels over onafhankelijkheid commissie Mijnbouwschade

Voorzitter Bruno van Ravels van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is niet zo onafhankelijk als hij zelf doet voorkomen. Dat zeggen de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Tennet

Beide organisaties lieten Van Ravels 'doorlichten' door agrarisch onderzoeksjournalist Geesje Rotgers. Daaruit komt naar voren dat hij in 2008 betrokken is geweest bij het opstellen van een schadeprotocol voor Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet.

In dat protocol staat waar grondeigenaren recht op hebben als zij te maken krijgen met bijvoorbeeld de aanleg van hoogspanningskabels boven of in hun land of het plaatsen van schakelstations.

Staatsraad

Pikant detail is dat sommige grondeigenaren die in hoger beroep gingen tegen bijvoorbeeld het plaatsen van hoogspanningsmasten uiteindelijk weer te maken kregen met Bruno van Ravels. De opsteller van het protocol trad namelijk ook op als staatsraad bij de Raad van State.

Dat is volgens de boerenvakbonden sinds 2015 dertien keer gebeurd. In nagenoeg al deze zaken werden de boeren in het ongelijk gesteld.



De NMV en de NAV vrezen dat Van Ravels, gezien zijn verleden, ook als voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk genoeg is.

'Geen twijfel'

'Kritische vragen waren te verwachten', zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van die commissie,' maar we hebben niet de indruk dat we hoeven te twijfelen aan de integriteit van Van Ravels. Hij is na een strenge selectieprocedure benoemd door minister Sander Dekker van rechtsbescherming'.

'Op afstand'

Woordvoerder Pieter-Bas Beekman van de Raad van State: 'Ja, Van Ravels was als extern adviseur betrokken bij het opstellen van de schadegids. En ja, hij behandelde ook zaken waarbij Tennet partij was, zij het op afstand. Dan ging het niet over bijvoorbeeld de hoogte van de schadevergoeding, maar alleen over bestuursrechtelijke zaken.'

Van Ravels zal na zijn functie als voorzitter van de commissie mijnbouwschade zijn werk als staatsraad weer hervatten. Volgens Beekman wordt hij niet betrokken bij eventuele beroepszaken over de gaswinning.

'Schijn tegen'

Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond is er niet gerust op: 'Hij heeft de schijn tegen. En het zou beter zijn als het protocol over de aardbevingsschade waaraan de commissie werkt, niet in beton gegoten wordt. Als er nu een nieuw protocol voor Tennet wordt gemaakt zouden er heel andere schadevergoedingen uitrollen.'

De boerenvakbonden houden woensdagavond in Bedum een informatieavond over deze zaak. De bijeenkomst is in het 'Trefcentrum' en begint om 20.00 uur.

Van Ravels wil niet reageren.

