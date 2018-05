LIVE: Halve finale play-offs Donar tegen Rotterdam

Voor de basketballers van Donar gaat het echte werk beginnen, de halve finale van de play-offs (best-of-seven) tegen Forward Lease Rotterdam. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

Rotterdam is als vijfde geëindigd in de competitie en was in de kwartfinale verrassend te sterk voor de nummer vier, New Heroes uit Den Bosch.

Donar won vier keer

Donar is als eerste geëindigd in de reguliere competitie en was daardoor vrijgesteld van de kwartfinale. Beide ploegen speelden in de competitie vier keer tegen elkaar. Donar won alle duels.

Livestream

De wedstrijd begint dinsdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.