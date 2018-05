Donar begint halve finale met ruime zege op Rotterdam

De basketballers van Donar zijn de halve finale van de play-offs (best-of-seven) goed begonnen. De Groningers wonnen voor 3.410 toeschouwers in MartiniPlaza met 96-77 van Forward Lease Rotterdam.

Rotterdam is als vijfde geëindigd in de competitie en was in de kwartfinale verrassend te sterk de nummer vier, New Heroes uit Den Bosch. Donar was als nummer één vrijgesteld van de kwartfinale. Donar won alle vier competitieduels van Rotterdam.



Eerste helft

Het duel van dinsdagavond ging in de eerste helft aardig gelijk op. Halverwege stond de thuisploeg slechts met vier punten voor (42-38).



Pasalic

In het derde kwart had Drago Pasalic met elf punten een belangrijk aandeel in het uitbouwen van de voorsprong van Donar (69-52).



Vierde kwart

In het laatste bedrijf kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 21 punten. Drago Pasalic maakte er 20.



Programma

Donderdagavond is het tweede duel van de halve finale, in Rotterdam. Zaterdag spelen de Groningers weer thuis. Volgende week dinsdag speelt de ploeg van coach Erik Braal weer in Rotterdam.

