Waarom groeit het blad aan de boom zo langzaam? (Foto: Archief RTV Noord)

In het straatbeeld zie je ze op dit moment veel: bomen die maar moeizaam in blad komen. Het gaat om zieke essen. Alleen al in de stad Groningen zijn zo'n 5.000 bomen geïnfecteerd.

In de meeste gevallen gaat de boom niet direct dood aan essentaksterfte. Het ene voorjaar komen de bomen wat slechter en langzamer in het blad dan het andere jaar. Sprietig blaadje Dit is goed te zien in bijvoorbeeld de Meeuwerderweg in de Groninger Oosterpoortwijk. Langs die weg staan alleen essen. Waar andere straten nu groen zijn, hebben de bomen in deze straat maar hier en daar een sprietig blaadje. Ze bieden weinig schaduw. Door de ziekte sterven eerst bladeren af, dan takken en tenslotte hele bomen. Ze kunnen dan omwaaien en vormen daarom een gevaar voor de omgeving. Naar verwachting overleeft slechts 10 tot 20 procent van de bomen de ziekte. Kaalslag Als de essen gekapt worden, leidt dat op plaatsen met veel essen tot een kaalslag. Op tal van plaatsen in dorpen, rond kerken en langs wegen bepaalt de es het aangezicht. In de stad Groningen staan naar schatting 17.000 essen. Delfzijl besloot onlangs 1.700 bomen te kappen. Lees ook: - 1.700 essen vormen acuut gevaar in Delfzijl

