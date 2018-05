'Drie fulltime wethouders is te veel voor Pekela'

De voltallige oppositie van de gemeente Pekela ziet niks in drie fulltime wethouders. Volgens vier van de zeven partijen in de gemeente is het te duur en onnodig.

De gemeente Pekela heeft de afgelopen jaren met twee fulltime wethouders gewerkt: SP'er Hennie Hemmes en Jaap van Mannekes van Samen voor Pekela.

Te duur

CDA'er Dick Berghuis: 'Een derde fulltime wethouder geeft een nadelig saldo van 70.000 per jaar. Dat betekent een bedrag van 280.000 euro over vier jaar en dat is te veel.'

Roland van Dooren van de PVV vindt dat de wethouders zich aan moeten passen aan de financiële positie van de gemeente Pekela. 'Op de snelweg rij je 130. Maar als het sneeuwt en ijzelt doe je dat niet, dan pas je je ook aan aan de situatie.' Van Dooren vindt twee fulltime wethouders genoeg. GroenLinks en de VVD sloten zich hierbij aan.

Geen keus

Toch gaan de drie fulltime wethouders er komen. De coalitie, die bestaat uit de SP, Samen voor Pekela en de PvdA, vindt dat het nodig is.

Lex Kupers van Samen voor Pekela: 'Er is dusdanig veel ambitie, dat de wethouders fulltime aan het werk moeten zijn. Beoogd PvdA-wethouder Henk Busemann: 'Een werkweek van 36 is zelfs niet voldoende. Hier moeten wij nog meer tijd in stoppen en ik ben bereid dat te doen. SP'er Pim Siegers: 'Een wethouder kan niet op woensdagmiddag vertrekken en zich op maandag pas weer melden.'

Siegers haalde vervolgens uit naar de oppositie. 'Als ik in uw schoenen had gestaan, had ik mijn argumenten een stuk beter voorbereid. Uw huiswerk zie ik als broddelwerk.'

