Goooooaaalllll... dat is dan €6,49

Heb je waar voor je geld gehad als seizoenkaarthouder van FC Groningen? Ja, zo blijkt uit de statistieken. Omgerekend kostte iedere goal die de FC thuis scoorde je minder dan een seizoen eerder.

De opmerkelijke cijfers komen uit een onderzoek van een kortingsite. In het onderzoek worden de prijzen van de goedkoopste seizoenkaarten bij iedere club in de Eredivisieclub afgezet tegen het aantal punten en het aantal goals in eigen stadion.

Vorig jaar kostte het meer

Doordat de FC dit seizoen 32 keer raak schoot in eigen huis, komt het gemiddelde bedrag per goal uit op €6,59. Vorig seizoen waren de goals 'duurder'. Het aantal goals lag toen op 25, waardoorde prijs per goal €8,44 was.

Het bedrag per behaald punt in het Noordlease Stadion daalde van €9,17 in het seizoen 2016/2017 naar €7,54 in het afgelopen seizoen.

Middenmoot

Overigens staat de FC, net als in de eindstand van de Eredivisie, in de middenmoot als het gaat om de prijzenlijst. De goedkoopste goals leverde ADO Den Haag (€4,17). De duurste waren voor VVV Venlo-fans (€10,26).