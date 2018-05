Braal: 'We moeten in de play-offs groeien'

Donar-coach Erik Braal zag na de zege tegen Rotterdam (96-77) aan het spel van zijn ploeg af dat ze tien dagen geen wedstrijd gespeeld hadden. 'We zijn nog niet waar we moeten zijn, ons niveau moet omhoog.'

Intens

De Groningers werden eerste in de competitie en mochten daarom de eerste ronde van de play-offs overslaan. Rotterdam moest aan de bak tegen Den Bosch en won na een intense serie met 2-1.

Groeien

'Rotterdam komt uit een heel spannende serie met Den Bosch, onder andere met een verlenging. Zij zijn al volop bezig in de play-offs, wij moeten hier nog in groeien. Ons niveau moet omhoog en het moet constanter,' analyseert Braal.

Eb en vloed

'Het is nog teveel eb en vloed in de wedstrijd. Het loopt eventjes, goed balbezit en sterke verdediging. En dan opeens een aantal hele slechte beslissingen en een paar domme turnovers.'

Geen leien dakje

'Na rust waren we meer in play-off modus. Daarvoor was dit een prima wedstrijd, om te merken dat niet alles van een leien dakje gaat,' besluit de coach van Donar.

