'We moeten de huwelijkse voorwaarden gaan regelen voor een gedwongen huwelijk'

De gemeenteraad van Haren stemt in met het plan van het gemeentebestuur om volledig mee te werken aan de herindeling met Groningen en Ten Boer.

Alleen oppositiepartij Gezond Verstand Haren stemde tegen het plan. 'Er moet gewacht worden op het oordeel van de Eerste Kamer', zei fractievoorzitter Meinard Wolters. Hij wil daarna pas handelen.

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Als ook de Eerste Kamer instemt met de fusie dan is de herindeling een feit. Nadat de Tweede Kamer heeft ingestemd ziet het gemeentebestuur een zelfstandige toekomst somber in.

Terugkoppelen

D66, de grootste partij in de gemeente, wil echter wel dat tijdens elke raadsbijeenkomst de raadsleden op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken rondom de herindelingsgesprekken. 'Daarom willen we elke vergadering beginnen met een terugkoppeling. Het college kan ons dan informeren over wat er op ambtelijk niveau gebeurt', betoogt fractievoorzitter Marjan Bachman.

De herindelingswethouder Michiel Verbeek stemde in met die terugkoppeling. De andere partijen deden dat ook.

Huwelijkse voorwaarden

Overigens stemt de grootste partij van Haren niet van harte in met het jongste besluit om de herindeling vorm te geven. 'Toch zullen we de voorbereiding op de herindeling ter hand moeten nemen', aldus Bachman die ziet dat de kansen op een zelfstandige toekomst slinken. 'We moeten nu de huwelijkse voorwaarden gaan regelen voor een gedwongen huwelijk.'

Politieke slachtoffers

Het herindelingsdossier hangt al sinds 2014 boven de markt. Het huidige college liet bij het aantreden weten niet te willen fuseren met Groningen. Dat standpunt heeft in de loop van de tijd twee politieke slachtoffers geëist. Tweemaal viel het college. In december vorig jaar stapte Gezond Verstand Haren eruit.

Eerste slachtoffer

In 2016 verliet de VVD het pluche. Toch was fractievoorzitter Ietje Jakobs ervan overtuigd dat het besluit vroeg of laat zou vallen. 'De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier', citeerde de VVD uit het Koningslied. Toch heeft de partij ook twijfels. 'Met welke houding gaat u naar de fusiepartners? U heeft meerdere keren de uitgestoken hand bruut afgeslagen.'

Planning

De Eerste Kamer wil nog voor het zomerreces een besluit nemen over de fusie van de drie gemeenten. Als de senatoren in meerderheid instemmen zal de herindeling vanaf 1 januari 2019 een feit zijn.

