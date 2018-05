Lycurgus gaat opnieuw meedoen aan Champions League

Volleybalclub Abiant Lycurgus schrijft zich opnieuw in voor de Champions League. Dat heeft de clubleiding dinsdag besloten.

De ploeg van coach Arjan Taaij heeft als landskampioen recht op deelname aan de Champions League, het hoogste Europese toernooi. In welke voorronde de Groningers moeten beginnen, is nog niet bekend.

Maaseik

De afgelopen twee seizoenen begon Lycurgus eveneens in de voorronde van de Champions League. Zowel in 2016 als in 2017 werden de Groningers uitgeschakeld door het Belgische Maaseik, nadat de eerste voorronde overleefd werd ten koste van respectievelijk Dobrudja 07 Dobrich uit Bulgarije (2016) en KV Luboteni Ferizaj uit Kosovo (2017).

