'Er zijn nog genoeg ICT'ers in Groningen, nóg wel'

In het hele land staan bedrijven te springen om ICT'ers, maar ze moeten ze met een lantaarntje zoeken. Alleen in Groningen en in Zeeland zijn er nog systeemanalisten, programmeurs en softwaretesters te vinden. Maar voor hoelang nog?

Vacaturesite Monsterboard roept het bedrijfsleven op maatregelen te nemen. Sander de Bruijn, directeur Marketing bij de vacaturesite, waarschuwt: 'In de Randstad is de ICT-arbeidsmarkt al in onbalans. Maar ook in Groningen neemt de schaarste toe. Bedrijven moeten veel meer doen om nieuwe mensen te werven, anders vissen ze achter het net.'

Aantrekkelijke stageplekken

Ronald Schipper is directeur bij het Groningse bedrijf TheFactor.e. Hij herkent het beeld dat de Bruijn schetst, al valt het volgens hem bij zijn bedrijf nog wel mee. 'Wij hebben goede banden met de onderwijsinstellingen in onze stad. Door voor aantrekkelijke stageplekken te zorgen, proberen wij talenten aan ons te binden. En vaak lukt dat ook.'

'Het zijn vaak jonge mensen, die het niet alleen om het geld te doen is. We geven ze veel vrijheid bij de manier waarop ze hun werk mogen doen. Ze werken in zelfsturende teams. We proberen voor een goede bedrijfscultuur te zorgen en daar hoort bijvoorbeeld een actieve personeelsvereniging bij', somt Schipper op.

Onbeschoft

Toch erkent ook hij dat de concurrentie op de loer ligt. 'Je merkt wel dat er actiever wordt gezocht. Medewerkers worden vaker benaderd door recruiters. En dan zie je ook dat ze toehappen. Maar dat komt dan ook doordat ze inmiddels in een andere levensfase zitten. Ze zijn toe aan een nieuwe uitdaging en dan vertrekken ze naar een bedrijf in de Randstad'.

De Bruijn weet hoe dat wegkapen van de juiste mensen bij de concurrentie in de Randstad gaat. 'Dat gebeurt op het onbeschofte af. Mensen worden zelfs onder het werk gebeld met de vraag of ze een andere, beter betaalde baan willen. Dat kan in Groningen ook gaan gebeuren.'

Aantrekkelijker maken voor vrouwen

Volgens De Bruijn is het de hoogste tijd voor andere oplossingen om het tekort aan ICT'ers aan te pakken. Bedrijven moeten buiten de eigen regio kijken in hun zoektocht naar geschikt personeel. En, veel belangrijker: ze moeten het werk aantrekkelijk maken voor vrouwen.

'Van de ICT'ers is achttien procent vrouw. Hoe kan dat? Vrouwen zijn even slim en even technisch als mannen. Dat betekent dat bedrijven ervoor moeten zorgen meisjes en vrouwen zich gaan interesseren voor dit vak. Ze moeten daarin veel creatiever worden. Zolang dat niet gebeurt, wordt de schaarste alleen maar groter.'

Aantrekkingskracht van Groningen

Schipper prijst zich gelukkig dat zijn bedrijf in Groningen is gevestigd. 'Groningen is een echte ICT-stad geworden. Een paar jaar geleden zag je veel goede IT'ers vertrekken naar het Westen. Nu blijven ze veel vaker hier. Bedrijven als theFactor.e kunnen hier nog aan steeds personeel komen. Maar je hoort ook dat bij instanties met een tradionele bedrijfscultuur, zoals DUO, vacatures moeilijker worden ingevuld.'

