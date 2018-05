Wethouder Stiekema is verbaasd over herindelingsuitspraak collega-wethouder

Haren wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft met verbazing kennisgenomen van de woorden die collega-bestuurder Michiel Verbeek uitsprak bij RTV Noord.

Dinsdagmiddag liet Verbeek weten dat het college volledig wil meewerken aan de herindeling. De woorden in het interview kwamen als een verrassing voor de CDA-bestuurder.

Boekje over zelfstandigheid

'Verbeek heeft vanochtend tijdens het collegeoverleg nog gezwaaid met een boekje', laat Stiekema weten. In dat boekje wordt beschreven waarom Haren zelfstandig kan blijven. Het boekje is geschreven door de gemeente zelf. 'Hij wilde dat boekje en een begeleidende brief naar de Eerste Kamer sturen. Vervolgens komt dat interview. Ik ben dus heel erg verbaasd.'

Zowel wethouder Verbeek als burgemeester Pieter van Veen laten weten dat het besluit om te praten met Groningen en Ten Boer een unaniem besluit is binnen het college van B&W. Wel geeft Verbeek toe dat het ene collegelid zich meer wil inspannen om de uitslag van de Eerste Kamer te beïnvloeden dan het andere collegelid. Verbeek wil vooral energie steken in de gesprekken met de fusiepartners. 'Er valt nu niet meer zo verschrikkelijk veel meer te vechten. We hebben alle knokpartijen met de Tweede Kamer al gehad.'

Eerste helft verloren

Verbeek is nog wel van plan om het boekje met een brief richting Den Haag te sturen. 'Eigenlijk had die al lang weg moeten zijn.'

Ook tijdens het debat van dinsdagavond refereert wethouder Stiekema aan het opsturen van het boekje. 'Ik ga ervan uit dat we wel de volledige wedstrijd spelen. De eerste helft hebben we verloren, maar ik hecht er wel aan dat we de Eerste Kamer afwachten. Dat is de tweede helft.'

'Niet te rijmen'

Die uitspraak zorgt voor verwarring bij VVD en ChristenUnie. 'U geeft mij niet echt het gevoel dat u zich volledig inzet om de herindeling tot een goed einde te brengen', zegt Dieta Praamstra (CU) zich af.

Ietje Jacobs (VVD): 'Het gaat om geloofwaardigheid. Als u alsnog dat boekje opstuurt waarin staat dat Haren zelfstandig verder kan en vervolgens gaat praten met Groningen en Ten Boer, dat is iets wat ik niet met elkaar kan rijmen', aldus de voorvrouw van de VVD. 'Had u dan geen tweesporenbeleid moeten voorstellen? Of u had moeten zeggen ik kan me niet in dit voorstel vinden, ik stap op.'

Succes gewenst

Die uitspraak was echter tegen het zere been van de partij van de wethouder. 'Laten we nou niet de VVD-traditie van opstappen gaan overnemen. Dat is niet wenselijk', zei CDA-fractievoorzitter Jacob Boonstra. Aan het eind van de discussie over het opsturen van het boekje wenste hij wethouder Verbeek succes bij het schrijven van de begeleidende brief.

