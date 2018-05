Een huis in Wildervank raakte dinsdagnacht zwaar beschadigd bij brand. Dat meldt de brandweer. Een bewoner van het pand aan de Raadhuisstraat moest naar het ziekenhuis.

Het vuur ontstond rond middernacht in de naastgelegen schuur en sloeg over op de woning. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk. Inmiddels het vuur onder controle.

De bewoner die mee moest naar het ziekenhuis, had rook ingeademd.