Een automobilist is dinsdagnacht dwars door een bewegwijzeringsbord gevlogen langs de A7 bij Leek.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk, maar de wagen belandde achtstevoren onder het frame van het bord. Volgens omstanders liep de bestuurder verwondingen aan zijn hoofd op. Over de ernst daarvan is niets bekend.

De wagen zat dusdanig vast dat een kraan eerst het hele bord moest verwijderen, voordat de auto kon worden weggehaald.