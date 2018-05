Rondje Groningen: t Is t koolzoad in de blui

Tóch een kampioenschap voor de FC, de Meikermis en bloeiend koolzaad: dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) FC Groningen kampioen!

Dat blijkt uit de gegevens van statistiekenbureau Opta Sports. Helaas voor de FC levert het geen schaal op.

2) t Is t koolzoad in de blui

Bij Derk Bosscher staan de koolzaadvelden in bloei. 'Het is te bekieken voanaof de Dollarddiek bie de Punt van Reide, kost niks!'



3) De Kraan-soap gaat verder

Ja, in Lil Craney rapt Kraantje Pappie over lijn zes naar Beijum - terwijl dat inmiddels lijn vier is. Gisteren riep 3FM-dj Michiel Veenstra hem daarover al op het matje.

Nou, Grunneger Arjen Lubach geeft Kraantje Pappie gelijk hoor.

4) Ruim tien jaar een vinkje

Hoeveel witte gympen en dronken koppen zouden door deze gastheer al geweigerd zijn?

5) De Meikermis is back in town

Elk jaar is het een van de hoofdrolspelers op de Meikermis op de Grote Markt in Stad: de Super Mouse-achtbaan. We zijn Gerben even kwijt.

6) Nieuwe restaurantketen strijkt neer in Stad

Of je nou voorstander bent van grote restaurantketens of niet: De Beren heeft vanaf gisteren een vestiging in Stad. Doe er je voordeel mee. Of niet.

7) Het is lekker op de soort van trekker

Binnenkort op een mbo bij jou in de buurt: een tractorsimulator.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Gisteren was er zo'n aaaaw-foto.