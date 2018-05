Dertig uur taakstraf voor veroorzaken dodelijk ongeluk Lauwersoog

Het dodelijk ongeluk in Lauwersoog op 20 augustus 2017 (Foto: De Vries media)

De 64-jarige Ingrid L. uit Haren krijgt een taakstraf van dertig uur voor het veroorzaken van het dodelijk ongeval in de haven van Lauwersoog. Dat heeft de rechtbank in Groningen zojuist bepaald.

Daarnaast krijgt de vrouw een rijontzegging van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank heeft een lagere taakstraf opgelegd, omdat een misdrijf niet bewezen wordt geacht. Wel is er sprake van een 'verkeersovertreding met grote gevolgen'.

Aanrijding op de parkeerplaats

De Harense reed in augustus vorig jaar een vader en twee kinderen aan op een parkeerplaats schuin tegenover de veerboot naar Schiermonnikoog.

De officier van justitie eiste twee weken geleden tweehonderd uur werkstraf en een rijontzegging van twee jaar.

Wat gebeurde er?

De 44-jarige Peter Luttikhuizen wilde samen met zijn dochter Aminga (9) en zoon Pelle (8) met de boot van half één naar opa en oma op Schiermonnikoog. Ingrid L. was ook op weg naar de boot en moest haar auto nog parkeren.

Op het parkeerdek bij de haven was geen plek meer. Daarom wilde ze naar P2 aan de andere kant van de provinciale weg. Toen ze linksaf wilde slaan, moest ze uitwijken voor een bus die ze niet had gezien. Ze reed rechtdoor naar de parkeerplaats van het restaurant, gaf gas en raakte Peter, Aminga en Pelle.

De rechtbank oordeelt dat de vrouw uit Haren niet goed heeft uitgekeken en dat ze heeft verzuimd voorrang te verlenen aan de bus.

Op slag dood

Luttikhuizen overleed vrijwel meteen na de aanrijding. Aminga werd gereanimeerd en is twee dagen na het ongeluk aan haar verwondingen overleden. Pelle zag het allemaal gebeuren en kwam er met lichte verwondingen van af.

Willemien Hoevenaar, de moeder van de kinderen, zei vanmorgen dat de straf 'gerommel in de marge' is. 'We krijgen Peter en Aminga er niet mee terug.'

Lees ook:

- OM: Veroorzaakster van dodelijk ongeval bij Lauwersoog moet werkstraf krijgen

- Eerbetoon voor verongelukt meisje (9): 'Pittig en emotioneel'

- 'Straf is gerommel in de marge, we krijgen Peter en Aminga er niet mee terug'