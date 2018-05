Deel dit artikel:











Vader van Lois Abbingh gaat geld van Sportpartij beheren (Foto: RTV Noord)

Jans Abbingh, oud-handballer en vader van Lois, wordt penningmeester van de nieuwe Sportpartij. Die partij 'debuteert' tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in Stad en is woensdag officieel opgericht in het bijzijn van een notaris.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Voorzitter wordt voormalig Donar-coach Glenn Pinas en Sylvia Heinen, tevens afkomstig uit de Groningse handbalwereld, is aangewezen als secretaris. De definitieve lijsttrekker is nog niet bekend. Eerder dit jaar werden Martijn van der Veen en Jan Vlieg al wel genoemd als kandidaat-raadsleden. De Sportpartij is van plan binnenkort de definitieve 'opstelling' bekend te maken. Ook komt de partij een dezer weken met de officiele speerpunten naar buiten.

Martijn van der Veen stelde zichzelf en zijn partij in maart 2018 voor in Noord Vandaag:

