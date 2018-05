Hans Nijland & co. willen Eredivisie hervormen

FC Groningen-directeur Hans Nijland is woensdag in Zeist om met de andere Eredivisie-clubs te praten over de hervorming van de competitie. De belangrijkste plannen zijn het invoeren van een 'Belgisch' model en het verbieden van kunstgras.

Het Belgische model houdt in dat de Eredivisie wordt teruggebracht naar zestien clubs, waarvan de beste zes in play-offs gaan om het kampioenschap gaan spelen. Ook zal er dan niet één directe degradant zijn, maar twee.

Geen kunstgras

Er zijn nog meer ingrijpende veranderplannen: in 2021 mag in geen enkel stadion kunstgras liggen, de televisiegelden worden herverdeeld en de beloftenteams gaan niet meer in de Jupiler League spelen, maar in een competitie met de Belgische beloftenteams.

Nijland eerst faliekant tegen

Nijland zit als vertegenwoordiger van de subtop-clubs in de stuurgroep die de plannen heeft ontwikkeld. Saillant detail is dat Nijland een jaar geleden nog faliekant tegen het Belgische model was: 'Klip en klaar dat we tegen zijn', zei hij toen.

Stuurgroep

Naast Nijland bestaat de stuurgroep uit Ajax-directeur Edwin van der Sar, namens de topclubs, en PEC-voorzitter Adriaan Visser vertegenwoordigt de overige clubs.

Het trio presenteert de plannen woensdag aan de andere clubs. Volgende maand wordt bekend of de plannen doorgaan.

