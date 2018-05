'Dood bemanningslid op Delfzijlster vrachtschip was ongeluk'

Het bemanningslid dat vorig jaar omkwam op vrachtschip de Lady Christina van rederij Wijnne Barends uit Delfzijl is aangereden door een kraan.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). 'Uit het onderzoek ter plaatse, waaronder interviews met de bemanning, is gebleken dat niemand aan boord van het schip het ongeval heeft zien gebeuren. Wel is vast komen te staan dat het slachtoffer aan boord van de Lady Christina om het leven is gekomen vanwege een aanrijding door de kraan.'

Het ongeval gebeurde november vorig jaar, in de haven van Rauma in Finland. Direct na het ongeval stelde de OvV een onderzoek in.

Technisch in orde

De kraan was technisch in orde, schrijft de OvV in haar rapport. 'De kraan was voorzien van een duidelijk waarneembaar belsignaal en er was voorafgaand aan het werk aandacht gevestigd op het veilig werken.

De Onderzoeksraad denkt dat het slachtoffer, een 25-jarige Filipijn, tijdens schoonmaakwerkzaamheden bezig was met het terugplaatsen van de terugslagklep op een afwateringspijpje toen hij geraakt werd door de kraan.

Procedures

'Hoewel er aan boord geen specifieke procedure beschikbaar was voor het schoonmaken

van het luikhoofd met behulp van de kraan, was er wel een algemene procedure beschikbaar voor het werken met de kraan. Bij het ongeval week het rijden met de kraan niet af van deze procedure. Daarnaast was er, voorafgaand aan de schoonmaakoperatie, een korte veiligheidsbriefing gehouden en werd ingegaan op de risico's van het werken met de kraan', aldus de OvV.

