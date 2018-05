Verenigingen Siddeburen moeten even door de zure appel heenbijten

Het hart van het Siddebuurster verenigingsleven klopt het komende jaar wat minder snel: zalencentrum Rehoboth gaat vanaf juli namelijk dicht. Het centrum maakt plaats voor een nieuw aardbevingsbestendig, multifunctioneel gebouw.

Een mooi vooruitzicht voor de circa twintig verenigingen die van Rehoboth gebruik maken, maar daardoor moeten ze wel op zoek naar een andere plek voor hun activiteiten.

Periode overbruggen

'We zijn al een tijdje bezig met een nieuw multifunctioneel centrum, maar dat het ook echt doorgaat weten we nog maar net. Vier weken geleden kregen we een brief van Nationaal Coördinator Hans Alders dat er geld komt voor sloop-nieuwbouw. We zijn meteen met de gebruikers van Rehoboth om tafel gegaan hoe we de komende periode moeten overbruggen', zegt bestuurslid Henk Wiersema van Stichting MFC Siddeburen.

'We doen er alles aan om alle verenigingen onderdak te bezorgen. Daarbij krijgen we gelukkig alle hulp van de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen', zegt mede-bestuurslid Luurt Heitmeijer. Het CVW onderzoekt op dit moment meerdere tijdelijke locaties. Gedacht wordt onder andere aan het plaatsen van tijdelijke portocabins.

September 2019 klaar

Het is de bedoeling dat de verenigingen in Siddeburen vanaf september volgend jaar gebruik kunnen maken van het nieuwe MFC.

