Henk loopt zonder geld naar Jeruzalem: 'Het gaat verrassend goed'

6000 kilometer lopen van Stadskanaal naar Jeruzalem zonder een euro op zak. Henk van der Klok doet het en is inmiddels op pad. Het gaat 'verrassend goed'.

Van der Klok maakt de pelgrimstocht om geld in te zamelen voor straatkinderen op de grens van Thailand en Myanmar.

Het is niet de eerste toch die hij maakt. Eerder liep hij van Engeland naar Rome, fietste van Nederland naar Istanbul en legde de Mississippi af in een kajak.

Onderweg in Brabant

We spreken Henk als hij in Brabant loopt, in de buurt van Leerdam om precies te zijn (kaart), lopend op weg naar Breda.



Henk, hoe gaat het nu?

'Het gaat echt verrassend goed. Ik heb bij allerlei mensen thuis geslapen die me onderdak, eten en drinken hebben gegeven. Ik was bij een pastoor thuis, bij een veteraan, leraren, allerlei mensen.'

Waar heb je het met die mensen over?

'De gesprekken die we voeren gaan over van alles. Ook over de reis natuurlijk, maar ook over hun leven. Ik vind het interessant om die mensen onderweg te leren kennen. Iedereen heeft een verhaal en een verleden. Ik vind het heel interessant om dat te horen.'

Heb je al een slaapplek voor vannacht?

'Nee, nog niet. Maar ik vind het misschien ook wel even lekker om weer even in mijn tent te slapen. Het avontuur vind ik ook echt leuk en van kamperen ben ik altijd al een fan geweest. Maar, nog even kijken wat er op mijn pad komt vandaag.'

Volg Henk

Henk hoopt op 10 november in Jeruzalem aan te komen. Hij heeft dan zo'n 6000 kilometer gelopen door dertien landen. Zijn tocht is live te volgen op zijn website en op Facebook.