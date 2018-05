Koningin Máxima opent protonencentrum UMCG

Koningin Máxima opent vrijdag 8 juni het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Protonentherapie is een nieuwe bestralingsbehandeling voor kankerpatiënten. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat sinds januari 2018 deze therapie aanbiedt.

Ook kinderen

Protonentherapie is niet voor alle kankerpatiënten geschikt. Met name patiënten met tumoren in het hoofd- en halsgebied kunnen hiervoor in aanmerking komen.



Het UMCG behandelt als enige ziekenhuis in Nederland ook kinderen met protonentherapie. De behandeling gebeurt in nauwe samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Koningin Máxima opent dit centrum op dinsdag 5 juni.



Rondleiding

Koningin Máxima woont de openingsceremonie in Groningen bij met toespraken van onder anderen de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, Jos Aartsen, en het hoofd van de afdeling Radiotherapie, Hans Langendijk.

Na de openingshandeling krijgt zij een rondleiding door het centrum en spreekt zij met medewerkers over de nieuwe therapie.

Lees ook:

- 'Pipi Langkoushuis' voor zieke kinderen mist nog een schommel

- UMCG-familiehuis opent deuren voor familie van kinderen met kanker

- Eerste kankerpatiënt wordt behandeld met Groningse protonentherapie

- UMCG opent in januari eerste protonencentrum van Nederland