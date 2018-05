Lopend Vuur: Goed dat rietjes en wattenstaafjes verboden worden

Europa wil een verbod op plastic artikelen die slechts eenmalig gebruikt worden. Het gaat bijvoorbeeld om plastic wattenstaafjes, plastic bestek en borden en rietjes.

Europa neemt de maatregel om milieuvervuiling door plastic terug te dringen.

Plastic soep

In de oceanen is de 'plastic soep' inmiddels een groot probleem. Ook op andere plekken, zoals stranden en bermen, ligt veel wegwerpplastic. Plastic dat niet of slecht afbreekt - en er dus heel lang ligt.

De exacte plannen worden pas eind deze maand duidelijk, maar waarschijnlijk zal voor andere plastic zaken een ontmoedigingsbeleid gevoerd gaan worden. Zeker als er een alternatief voor handen is. Ook moet er een goede voorlichtingscampagne komen.

