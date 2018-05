OV-bureau wil met nieuwe busdienstregeling inspelen op drukte

Toenemende drukte en werkzaamheden aan de weg vragen in Groningen om extra maatregelen voor het openbaar vervoer per bus. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe busdienstregeling voor 2019.

De definitieve regeling zal in juni worden goedgekeurd.

Extra ritten

Er zullen diverse wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van het huidige schema. Zo gaat Q-link blauw, lijn 3, vanuit Leek in de ochtend- en middagspits vaker rijden. Ook komen er in het weekend extra ritten bij voor Qliner 309 tussen Assen en Groningen.

Ring Zuid

De werkzaamheden rond de aanpak van de Ring Zuid in Groningen zorgen naar verwachting voor extra oponthoud in en om de stad. Daarom is één van de maatregelen het aanpassen van rijtijden, laat het OV-bureau weten.

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis krijgt een rechtstreekse verbinding met P+R Kardinge en het UMCG, doordat lijn 61 (Middelstum - Groningen) en lijn 65 (Zoutkamp - Groningen) op het zuidelijke deel van de route van lijn 10 (Hoofdstation - Hoornsemeer) gaan rijden.

Het noordelijke deel van lijn 10 rijdt als gevolg daarvan niet verder dan het Hoofdstation. Voor reizigers van lijn 61 betekent deze wijziging ook dat zij op het Hoofdstation een aansluiting krijgen op de intercity's naar en van de Randstad.

Overheden, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen nog tot en met 11 juni meedenken over de voorgestelde aanpassingen, via de website van het OV-bureau.

