Appingedam teleurgesteld over schrappen zonnepanelenfabriek

Impressie van de zonnepanelenfabriek in Appingedam (Foto: Powerfield)

De gemeente Appingedam vindt het 'voor de regio erg jammer' dat het Friese bedrijf Powerfield afziet van de bouw van een fabriek voor zonnepanelen in Appingedam.

Powerfield liet dinsdagochtend weten dat de fabriek er niet komt, omdat het bedrijf niet kan concurreren met zonnepanelen uit China. Begin volgend jaar hadden de eerste panelen van de band moeten rollen in de Powerfield Solar Factory.



Haalbaarheid was nog de vraag

Dat die plannen nu niet doorgaan, is voor Appingedam een tegenvaller. 'Al was het nog lang niet zeker dat de fabriek er zou komen, het was nog een haalbaarheidsstudie. Er moest nog veel gebeuren', reageert wethouder Annalies Usmany-Dallinga.

Verrast door het nieuws

De gemeente werd dinsdagmorgen verrast door het afblazen van de plannen: 'Een medewerker hoorde het op de radio en lichtte ons in. Het is erg jammer voor Appingedam en voor de regio dat het niet doorgaat. Die 100 tot 150 banen zouden een fantastische ontwikkeling voor dit gebied zijn geweest', meent Usmany.

Geen knaller

De zonnepanelenfabriek had moeten verrijzen op industrieterrein Fivelpoort. 'Daarvoor lopen op dit moment nog wel wat kleine projecten. Maar zo'n knaller als deze, met 100 tot 150 banen, is daar niet bij', zegt Usmany.

